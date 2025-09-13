إعلان

"أمور مصر": زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات صدمة للأسر

03:00 ص السبت 13 سبتمبر 2025

داليا الحزاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكدت داليا الحزاوي الخبيرة الأسرية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن اقتراب العام الدراسي الجديد يمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر المصرية، في ظل ما يتطلبه من نفقات متعددة تشمل الزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والمصروفات الدراسية، خاصةً لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة.

وتابعت الحزاوي: "ولي الأمر يحاول جاهدًا تدبير احتياجات أبنائه، ولكنّه ليس مستعدًا لتحمل مفاجآت تتعلق بزيادة مصروفات المدارس، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولذا، كان إعلان وزارة التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات بمثابة صدمة لأولياء الأمور".

وأضافت: "لا أحد ينكر أهمية توافر الكتب المدرسية مع الطلاب منذ بداية الدراسة، لكن كان من الأفضل أن تتم الزيادة بشكل تدريجي، أو على الأقل يُعاد النظر في قيمة الأقساط، بما يراعي الأوضاع المادية الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر".

واختتمت الحزاوي مؤكدة أن العديد من أولياء الأمور يختارون المدارس التجريبية الرسمية لغات بحثًا عن مستوى تعليمي أفضل، واهتمام أكبر بتدريس اللغات، كفرصة لتأهيل أبنائهم بشكل أفضل لسوق العمل في المستقبل لذا يطالبون من الوزارة دعمهم ليستطيعوا استكمال مسيرة ابنائهم التعليمية .

اقرأ أيضًا:

غلق قاعة أحد الملوك بالمتحف المصري بالتحرير - تفاصيل

عميد سابق بجامعة الأزهر: "مستعد للانضمام للقوات المسلحة للقيام بأي مهمة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر العام الدراسي الجديد المصروفات الدراسية الأدوات المكتبية الكتب المدرسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026