أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول أمر غير مقبول، مشددًا على ألا يتجاوز عدد الطلاب في أي فصل دراسي 50 طالبًا.

وأوضح أن نسب حضور الطلاب يجب ألا تقل عن 80% على مدار العام، لافتًا إلى أن أعمال السنة ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالانتظام في الحضور، بما يضمن استعادة الانضباط داخل المدارس.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية، لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

جاء ذلك خلال لقائه، مع أكثر من 4 آلاف مدير مدرسة ابتدائية وإعدادية على مستوى الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، لضمان فرص متكافئة للطلاب بجميع المناطق.

كما أكد مسؤولية مديري المدارس عن سد أي عجز في أعداد المعلمين، مشيرًا إلى السماح بالتعاقد مع معلمي الحصة، وإشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة.

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد للاستفادة من خبراتهم، مؤكدًا أنه لن يُسمح بوجود أي عجز في معلمي المواد الأساسية داخل المدارس.

