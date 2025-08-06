الأولوية للمعينين القدامى.. "التعليم" تعيد توزيع المعلمين لهذا السبب

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًّا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتضمن خطة جديدة لإعادة توزيع المعلمين، في إطار سعي الوزارة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والرضا المهني للمعلمين بمختلف المراحل التعليمية.

إعادة توزيع المعلمين وفق أولويات واضحة

وجاء في الخطاب أن عملية التوزيع ستتم وَفق أربع مراحل مرتبة حسب الأولوية، مشيرًا إلى عودة المعلمين القدامى المعينين منذ سنوات، والذين تم ندبهم لسد العجز في إدارات تعليمية خارج محل عملهم الأساسي، إلى إداراتهم الأصلية، وفي حال وجود زيادة يتم توزيعهم على أقرب إدارة تعليمية لمحل سكنهم وفقًا لرغباتهم.

4 مراحل

المرحلة الأولى: نقل المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم (المرحلة الأولى) إلى أقرب إدارة تعليمية بها عجز بالقرب من محل إقامتهم.

المرحلة الثانية: سد العجز القائم في الإدارات الأخرى بعد الانتهاء من المرحلتَين السابقتَين.

المرحلتان الثالثة والرابعة: استكمال سد باقي العجز المتبقي بالتنسيق مع المديريات.

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