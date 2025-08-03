كتب- أحمد الجندي:

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مساء اليوم، في فعاليات الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت ٢٠٢٥" في دورته ال 17 ، تحت شعار: "تعليم المستقبل ينطلق من مصر".

ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ، وبمشاركة متميزة من رؤساء وممثلي أكثر من ١٠٠ جامعة من بينها جامعات المستقبل، البريطانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اسلسكا، جامعة مصر للمعلوماتية، ونيو جيزة، الجامعة الفرنسية، المجلس البريطانى، جامعة الأهرام الكندية، جامعة السويدي التكنولوجيا، كما تشارك بالملتقى عدد كبير من الجامعات الأهلية يتقدمها جامعات الجلالة، الملك سلمان، العلمين.

وصرح نقيب المعلمين بأن مشاركة هذا العدد الكبير من الجامعات ، يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو الريادة التعليمية في المنطقة، وأصبحت بالفعل مركزًا إقليميًا لتعليم المستقبل، بفضل رؤية الدولة وجهود قيادات التعليم.

وأكد الزناتي على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والنقابية والجامعات الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعلم وتأهيله ليواكب تحديات العصر.

وقال الدكتور علي شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، إنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من، كندا، بولندا، صربيا، الأردن، ألمانيا، الهند، روسيا، الصين غيرها، كذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التي تمثل المئات من كبرى جامعات العالم، موضحا أن أبرز ما يميز النسخة الـ17 من إديوجيت مشاركة عدد كبير من الجامعات الماليزية الحكومية والخاصة في جناح خاص برعاية

وزارة التعليم العالي الماليزية والسفارة الماليزية فى مصر.

وأضاف "شمس الدين"، أن العديد من الجامعات المصرية والعالمية تحرص على المشاركة بمعرض إيديوجيت حيث يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للآلاف من الطلاب الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعى وأولياء الأمور، حيث تتنافس الجامعات المشاركة في جذب الطلاب بعرض جوانب التميز في برامجها التعليمية، وفرص العمل المستقبلية المرتبطة بالدراسة بتخصصاتها المختلفة.







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