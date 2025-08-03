كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، يتضمن الضوابط المنظمة لتحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، وذلك بالتنسيق مع مشيخة الأزهر الشريف، مراعاةً للصالح العام ومراعاة لرغبات أولياء الأمور والطلاب.

التحويل يقتصر على التعليم الأساسي

وأكد الخطاب أن التحويل متاح فقط لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، أي من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، على أن يتم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الجهتين، ولا يُسمح بالتحويل بين الجهتين في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

استثناء المرحلة الثانوية من التحويل

أوضح القرار أنه لا يجوز التحويل في المرحلة الثانوية بين المعاهد الأزهرية والمدارس العامة، بسبب الاختلاف الجوهري في طبيعة المواد الدراسية، سواء العلمية أو الشرعية أو العربية، وكذلك لاختلاف قواعد القبول بين الطرفين، الأمر الذي قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

فرص بديلة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

أوضح القرار أنه يُسمح للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من وزارة التربية والتعليم بالالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية، وذلك وفقًا لنص المادة 88 من القانون رقم 103 لسنة 1961، والمادة 63 من لائحته التنفيذية، ووفق ما قرره المجلس الأعلى للأزهر في قراره رقم 81 لسنة 2022.

التحاق خريجي الإعدادية الأزهرية بالتعليم الفني والدولي

كما أتاح القرار للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية إمكانية الالتحاق بمدارس التعليم الفني، والتعليم الدولي، والتعليم التكنولوجي، والمدرسة النووية بالضبعة، وذلك بذات القواعد المطبقة على خريجي الإعدادية العامة، وبعد التأكد من وجود أماكن شاغرة واعتماد الطلب من الإدارة التعليمية المختصة.

رياض الأطفال خارج نطاق التحويل

وشددت الوزارة على أنه لا يُقبل أي تحويل بين الطرفين لرياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي، حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتطبيق المنهج التربوي الموحد لكل جهة تعليمية.

اقرأ أيضًا:

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي 2025.. تعرف على التفاصيل

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 علمي وأدبي

لطلاب علمي رياضة 2025.. الهندسة ما بين 89% و89.5% بتنسيق المرحلة الأولى