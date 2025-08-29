خطاب من التعليم للمديريات بشأن معايير اعتماد مدارس التعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، أعربت فيه عن تقديرها للتعاون المستمر والجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدةً على ضرورة اعتماد مدارس التعليم الفني وفق معايير الجودة المعتمدة من الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان)، تماشيًا مع قانون رقم 160 لسنة 2022.

دور الوحدة المركزية لضمان الجودة

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني هي الجهة المسؤولة عن متابعة جودة العملية التعليمية في جميع مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية، ومهمة الوحدة تشمل تهيئة وإعداد المدارس لتقديمها للاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.

الالتزام بالهيئة المصرية لضمان الجودة

وأكدت الوزارة على أن جميع مدارس التعليم الفني، سواء كانت صناعية، زراعية، تجارية، فندقية، مزدوجة أو خاصة، تخضع في عملية اعتمادها حصريًا إلى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان).

وحذرت الوزارة من أن تقديم أي مدرسة فنية للاعتماد أو تجديد الاعتماد من جهات أخرى مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء" يعد مخالفة قانونية وإهدارًا للمال العام، مشيرة إلى أنه تم وضع معايير واضحة لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني لضمان الالتزام والجودة.

متابعة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كما لفتت الوزارة الانتباه إلى أن هذا التنبيه يشمل أيضًا مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الرسمية لضمان جودة التعليم الفني في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

