محافظ أسوان يراجع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التعليمية لمراجعة الاستعدادات المبكرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، ومحمود بدوي مدير عام مديرية التربية والتعليم، والمهندس أبو الوفا مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية.

واستمع المحافظ إلى أهم المطالب والاحتياجات التي سيتم تكثيف العمل لتلبيتها، بما يساهم في توفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة داخل 1540 مدرسة بجميع المراحل التعليمية تستقبل 434 ألفًا و992 طالبًا وطالبة.

وشملت الاستعدادات 23 مدرسة بين إنشاء جديد وإحلال كلي وتوسعة، و55 مدرسة تم تنفيذ مشروع الصيانة البسيطة والشاملة بها لتكون جاهزة لدخول الخدمة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على تقديم كامل الدعم من المحافظة لضمان تميز العام الدراسي الجديد، من خلال تذليل أي عقبات وإيجاد حلول مبتكرة، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الملحة لتحقيق الجاهزية الكاملة لجميع المدارس قبل بدء الدراسة.

وشدد المحافظ على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول من خلال الاستفادة المثلى من المدارس الجديدة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، واللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للانتهاء من إجراءات انتداب المعلمين، وإنهاء طلبات المعلمين بنظام الحصة، واستكمال لجان قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بشفافية وعدالة، بالإضافة إلى استلام الكتب المدرسية التي وصلت إلى 80% وسيتم استكمالها وتسليمها للطلاب قبل بدء الدراسة وفق جدول محدد لكل مرحلة تعليمية.

ووجه المحافظ باستكمال توزيع التخت المدرسية الواردة من هيئة الأبنية التعليمية لدعم المدارس بواقع 3900 تخت، مع التنسيق السريع بين الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء المقايسات الخاصة ببعض المدارس.

واختتم المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر لكافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة مزيد من التكاتف لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بما ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي ويعزز حصول مدارس المحافظة على مراكز متقدمة في المراحل التعليمية المختلفة.