قرار مهم من " التعليم" بشأن معلمي الحصة للعام الدراسي الجديد (مستند)

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية يتضمن مجموعة من الإجراءات المنظمة لاختيار معلمي الحصة لسد العجز في التخصصات المختلفة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة.

تشكيل لجان بالمدارس..

وأكدت الوزارة على تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشئون العاملين ومشرفي المواد الأساسية بكل مرحلة تعليمية، لتحديد الاحتياجات الفعلية من المعلمين عقب استكمال الأنصبة القانونية للمدرسين الأساسيين، وتكون اللجنة مسئولة عن اختيار المعلمين بنظام الحصة وفق ضوابط محددة.

ضوابط اختيار معلمي الحصة..

أوضحت الوزارة أن شروط اختيار معلمي الحصة تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، على أن تتم المفاضلة بين المرشحين بناءً على المؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، والتوزيع الجغرافي، مؤكده على أن الأولوية ستُمنح لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة وفي انتظار نتائج اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية.

متابعة وتدريب قبل العام الدراسي..

شدد الخطاب على ضرورة موافاة الإدارات التعليمية ببيانات المعلمين المرشحين للعمل بالحصة لإجراء الاستعلام الأمني في وقت كافٍ قبل بدء الدراسة، كما نص على عقد تدريب تخصصي لمعلمي الحصة من خلال موجه أول الإدارة التعليمية، لضمان جاهزيتهم لأداء مهامهم بكفاءة.

مرونة في التكليف وأعمال الامتحانات..

كما سمحت وزارة التربية والتعليم لمعلمي الحصة في التخصصات النادرة بالعمل في أكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية الواحدة، خصوصًا في المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، وأكدت مؤكدة علي أنه يمكن الاستعانة بهم في أعمال الملاحظة بصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، مع احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بما يعادل حصتين دراسيتين.

متابعة دورية وتقييم الأداء..

شددت الوزارة على أن للجان المشكلة الحق في صرف النظر عن أي معلم بالحصة حال ثبوت عدم جديته أو تقصيره في أداء مهامه، على أن تتم متابعة التزامهم بالحضور من بداية الطابور الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي من قِبل إدارة المدرسة.

