كتب – أحمد الجندي:

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي يبدأ تطبيقه بشكل اختياري اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026، يمثل نقلة نوعية في تطوير المرحلة الثانوية.

ولفت إلى أنه يتيح للطلاب مسارات تعليمية متعددة تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، فضلاً عن إتاحة فرص امتحانية أكثر من مرة بدلاً من النظام التقليدي القائم على امتحان واحد يحدد مصير الطالب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مختلف المجالات، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني بما يضمن تخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً.

وفي ختام اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ثمّن الأعضاء جهود وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وأشادوا بتطبيق شهادة البكالوريا المصرية لما ستوفره من منظومة تعليمية مرنة ومتميزة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.

كما أكد المجلس التزامه بمواصلة الدعم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة التعليم، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفر بيئة تعليمية متطورة قادرة على مواكبة المستجدات العالمية وتلبية تطلعات المجتمع المصري.