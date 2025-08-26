كتب- أحمد الجندي:

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم المعلمين والمعلمات المثاليين والمتميزين لعام ٢٠٢٥ بمحافظة الإسماعيلية، والذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، بمقر مدرسة تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأشرف العربي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأسامة السيد أحمد مدير الإدارة التعليمية بشمال الإسماعيلية، وأحمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمهن التعليمية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان النقابية، وعدد من المعلمين وأُسرهم، في أجواء احتفالية تعبِّر عن التقدير المجتمعي لدور المعلم الرائد في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وأعرب خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن سعادته بالوجود في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنها كانت وما زالت رمزًا للصمود والتحدي، وحصنًا منيعًا يحمي تراب مصر.

وقال الزناتي إن تكريم المعلمين المثاليين هو تكريم لرسالة التعليم وقيمة العطاء، مشيدًا بدورهم في غرس الانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب، واعتبارهم قدوة للأجيال المقبلة.

ووجه نقيب المعلمين التحية إلى الأستاذ محمد حسين، رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، والأستاذ أسامة السيد، رئيس اللجنة النقابية بمركز الإسماعيلية ومدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، على جهودهما في خدمة زملائهما المعلمين ودعمهم المتواصل.

وأكد الزناتي أن النقابة الفرعية بالإسماعيلية، بالتعاون مع النقابة العامة، لم تدخر جهدًا في دعم حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، لافتًا إلى أن النهوض بالتعليم لن يتحقق إلا بالنهوض بالمعلم.

وأشاد نقيب المعلمين بدعم اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، للعملية التعليمية ورعايته المعلمين، مشيرًا إلى الإنجازات التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات، خصوصًا تطوير التعليم.

وأعلن الزناتي دعم نقابة المعلمين الكامل للقيادة السياسية ووقوفها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، رغم كل التحديات.

واختتم الزناتي كلمته بتجديد العهد من نقابة المعلمين لكل للمعلمين، قائلاً: "سنظل ندافع عن حقوقكم ونعمل على توفير كل سبل الدعم والمساندة، ونَعِدُكم بالمزيد من المكاسب والإنجازات التي تليق بدوركم ومكانتكم".

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء المجتمع، وهو الركيزة الأولى لأية نهضة تعليمية حقيقية، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في تنمية شخصية الطالب وبناء وعيه.

وأضاف هاشم أن لجنة التعليم ناقشت عددًا من تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية؛ بما يضمن تحقيق مصالح المعلمين وتوفير البيئة الداعمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا من نقيب المعلمين والبرلمان بهذا الأمر، وتنسيقًا وتشاورًا مستمرَّين مع نقيب المعلمين؛ من أجل الانتهاء من تعديلات القانون خلال الفترة المقبلة، إيمانًا بأن أي تطوير في العملية التعليمية يبدأ من دعم المعلم وتمكينه.

ووجه رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خالص شكره وتقديره لنقيب المعلمين على جهوده في دعم استقرار العملية التعليمية، ووجه الشكر للمعلمين على ما يبذلونه من جهد وتفان في أداء رسالتهم السامية تجاه أبنائنا الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة جاءت تزامنًا مع زيارة خلف الزناتي نقيب المعلمين، لمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المعلم يستحق كل أشكال الدعم والتقدير، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وكرم نقيب المعلمين المعلمين والمعلمات المثاليين الذين تم اختيارهم بعد عملية تقييم دقيقة، تقديرًا لتفانيهم في العمل وابتكاراتهم التربوية ودورهم البارز في خدمة المجتمع.

