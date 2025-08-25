إعلان

استبعاد مدير مدرسة بالجيزة بسبب مخالفات مالية وإدارية

04:28 م الإثنين 25 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم زيارة مفاجئة لمدرسة الزراعة التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، رافقه خلالها عبير حسين مدير إدارة التعليم الفني، ومحمد شعبان مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وخلال الجولة، تفقد "عطية"، مباني المدرسة ومشروعات الوحدة المنتجة والشراكات التعليمية، واطلع على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وأثناء الزيارة تم رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وقد أصدر وكيل أول الوزارة، قرارًا فوريًا بتشكيل لجنة مالية وفنية للتحقيق العاجل، إلى جانب استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

والتقى وكيل الوزارة، مع عدد من أولياء الأمور، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، موجّهًا بضرورة تعزيز التواصل المستمر مع المجتمع المحلي والعمل على حل المشكلات بشكل فوري.

download

اقرأ أيضاً:

لمدة أسبوع.. إعادة فتح باب التحويلات المدرسية بالقاهرة

مصروفات جامعة اللوتس لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات الخاصة 2025

قصة "شهيد العيد" بطل كمين العريش بمنهج ثانية إعدادي 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سعيد عطية وزارة التربية والتعليم مخالفات مالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026