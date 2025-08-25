استبعاد مدير مدرسة بالجيزة بسبب مخالفات مالية وإدارية

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم زيارة مفاجئة لمدرسة الزراعة التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، رافقه خلالها عبير حسين مدير إدارة التعليم الفني، ومحمد شعبان مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وخلال الجولة، تفقد "عطية"، مباني المدرسة ومشروعات الوحدة المنتجة والشراكات التعليمية، واطلع على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وأثناء الزيارة تم رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وقد أصدر وكيل أول الوزارة، قرارًا فوريًا بتشكيل لجنة مالية وفنية للتحقيق العاجل، إلى جانب استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

والتقى وكيل الوزارة، مع عدد من أولياء الأمور، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، موجّهًا بضرورة تعزيز التواصل المستمر مع المجتمع المحلي والعمل على حل المشكلات بشكل فوري.

