أسوة بالمعينين.. قرار جديد من التعليم بشأن معلمي الحصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح معلمي الحصة نفس المزايا التأمينية المقررة للمعلمين المعينين على درجات وظيفية، وذلك بموجب خطاب رسمي أرسلته الوزارة إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على نشر الوعي التأميني وضمان حصول معلمي الحصة على حقوقهم القانونية بما يعزز من استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

أبرز المزايا التأمينية لمعلمي الحصة

- التأمين الصحي: الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي (النظام العام أو الشامل) بعد إجراء الكشف الطبي الابتدائي واستخراج بطاقة التأمين الصحي.

- تأمين إصابة العمل: تعويض مادي أو معاش عند التعرض لإصابة عمل أثناء أو بسبب العمل، طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي.

- تأمين العجز: استحقاق معاش عند الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفق الشروط المحددة، بعد إجراء الكشف الطبي الابتدائي.

- مكافأة نهاية الخدمة: الحصول على المكافأة القانونية المقررة أسوة بالمعلمين الدائمين.

- تأمين الشيخوخة: استحقاق معاش شيخوخة بعد الاشتراك التأميني لمدة 15 عامًا، وفي حال مدة أقل يُصرف تعويض مالي دفعة واحدة.

- تأمين الوفاة: صرف معاش للمستحقين عن المعلم في حالة وفاته.

خطوات الاستفادة

دعت الوزارة، معلمي الحصة، للتوجه إلى إدارات الموارد البشرية بالإدارات التعليمية أو مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة للاستعلام عن المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات الحصول على المزايا التأمينية.

