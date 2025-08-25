"تعليم القاهرة": اختتام امتحانات الثانوية العامة دور ثانٍ بدون شكاوى

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025، انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي آخر اختباراتهم في مواد الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والأحياء والاستاتيكا للشعبة العلمية.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومنضبطة، ولم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى أو بلاغات مؤثرة طوال فترة انعقادها.

وقدمت أبو كيلة الشكر لجميع القائمين على الامتحانات من قيادات تعليمية ورؤساء لجان ومراقبين وأولياء أمور، مؤكدة أن التعاون بين جميع الأطراف ساهم في نجاح أعمال الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب.

اقرأ أيضاً:

لمدة أسبوع.. إعادة فتح باب التحويلات المدرسية بالقاهرة

مصروفات جامعة اللوتس لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات الخاصة 2025

قصة "شهيد العيد" بطل كمين العريش بمنهج ثانية إعدادي 2026