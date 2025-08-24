قصة "شهيد العيد" بطل كمين العريش بمنهج ثانية إعدادي 2026

كتب- أحمد الجندي:

أدرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قصة الشهيد النقيب عمر القاضي، ابن قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ضمن منهج اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الإعدادي، بدايةً من العام الدراسي الجديد 2025/2026.

غرس القيم الوطنية في عقول الأجيال

وأوضحت الوزارة أن تدريس قصة الشهيد يهدف إلى غرس روح الولاء والانتماء، وإبراز النماذج البطولية التي سطرت بدمائها ملاحم في الدفاع عن مصر، وأنها تسعى من خلال هذا المحتوى إلى ترسيخ قيم الشجاعة والفداء في نفوس الأجيال الجديدة، حتى يدركوا أن الحرية التي ينعمون بها كانت ثمرة تضحيات رجال بواسل.

بطل كمين "البطل 14" بالعريش

استُشهد النقيب عمر القاضي أثناء تصديه لهجوم إرهابي غادر استهدف كمين "البطل 14" بمدينة العريش في شمال سيناء، صباح يوم عيد الفطر عام 2019، ورغم كثافة النيران فإنه أصر على الدفاع عن موقعه حتى اللحظات الأخيرة، ليجسد نموذجًا مشرفًا للبطولة والتضحية في مواجهة الإرهاب.

