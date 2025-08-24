إعلان

236 درجة تنسيق القبول بالمرحلة الثالثة من الثانوية العامة في بورسعيد

12:35 م الأحد 24 أغسطس 2025

اللواء أركان حرب محب حبشي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على تنسيق القبول بالمرحلة الثالثة للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن مجموع القبول للمرحلة الثالثة 236 درجة، ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين بالمرحلة الثالثة 6932 طالبًا، على أن يقتصر تنسيق جميع طلاب محافظة بورسعيد الحاصلين على مجموع 235 – 236 درجة على مدرسة شهداء بورسعيد الثانوية بالمناصرة التابعة لإدارة شمال التعليمية.

وأوضحت أنه ستبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثالثة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بجميع مدارس التعليم الثانوي العام، باستثناء مدرستي بورسعيد الثانوية بنات وبورسعيد الثانوية العسكرية، حيث يقتصر تنسيقهما على الطلاب المقبولين بالمرحلتين الأولى والثانية فقط.

درجة تنسيق القبول المرحلة الثالثة الثانوية العامة بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي
