كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن بدء إجراءات الحصر الشامل لبيانات شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الإعاقة غير الحاصلين على مؤهل تربوي، وذلك داخل مختلف مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية. ويتضمن الحصر تسجيل البيانات الأساسية: الاسم، الرقم القومي، التخصص، نوع الإعاقة، المدرسة، الإدارة التعليمية، والمديرية.

تعاون بين إدارات التدريب والتربية الخاصة

يأتي هذا الإجراء عقب موافقة السلطة المختصة على عقد دورات للتأهيل التربوي لشاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الإعاقة، من خلال تعاون مشترك بين إدارات التدريب بالمديريات التعليمية وإدارات التربية الخاصة، تحت إشراف فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات.

المستندات المطلوبة

أكدت الأكاديمية ضرورة إرفاق صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة مع كل استمارة بيانات، على أن تُسلَّم المستندات إلى فرع الأكاديمية المختص بكل محافظة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التدريب والتأهيل.

الموعد النهائي للتسليم

أشارت الأكاديمية إلى أن آخر موعد لتسليم بيانات المستفيدين هو 21 أغسطس 2025، لافتة إلى أن مواعيد بدء الدورات التدريبية ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع الجهات المشاركة في التنفيذ، مؤكدة أن الأمر يحظى بأولوية عاجلة ويجري تحت إشراف مباشر من مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

