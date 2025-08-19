كتب- أحمد الجندي:

يشهد طلاب الثانوية العامة الدور الثاني اليوم الثلاثاء، 19 أغسطس، أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، في حين يخوض طلاب الشعبة الأدبية اختبار مادة التاريخ.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط متابعة دقيقة من لجان الكنترول للتأكد من سير العملية الامتحانية بسلاسة وهدوء.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

103 آلاف للحاسبات.. مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات

قرار حاسم من التعليم: منع الكتب الخارجية وحصر المناهج في الإصدارات الرسمية