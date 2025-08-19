إعلان

اليوم.. طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحانات التاريخ والفيزياء

06:00 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

يشهد طلاب الثانوية العامة الدور الثاني اليوم الثلاثاء، 19 أغسطس، أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، في حين يخوض طلاب الشعبة الأدبية اختبار مادة التاريخ.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط متابعة دقيقة من لجان الكنترول للتأكد من سير العملية الامتحانية بسلاسة وهدوء.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

103 آلاف للحاسبات.. مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات

قرار حاسم من التعليم: منع الكتب الخارجية وحصر المناهج في الإصدارات الرسمية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة امتحان التاريخ الدور الثاني للثانوية العامة امتحان الفيزياء الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة طلاب الشعبة العلمية الدور الثاني طلاب الشعبة الأدبية الدور الثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026