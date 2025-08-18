كتب- أحمد الجندي:

أنهى طلاب الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2024/2025، منذ قليل، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والذي استمر على مدار ثلاث ساعات متواصلة، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وشهدت اللجان الامتحانية التزامًا بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنضبطة، مع متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

