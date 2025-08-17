كتب- أحمد الجندي:

تواصلت، اليوم الأحد 17 أغسطس، أعمال متابعة امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2024/2025، حيث تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ورئيس غرفة العمليات المركزية، سير العمل داخل غرفة العمليات بديوان المديرية.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وسط أجواء هادئة واستعدادات مكثفة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة.

وأكدت مدير المديرية حرصها على تأمين جميع سبل الراحة والطمأنينة للطلاب، مشددة على التواصل المستمر مع الإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأوضحت أن الامتحانات تسير بانضباط ودون رصد أي شكاوى حتى الآن، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية التابعة للإدارات التعليمية؛ لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة والتعامل الفوري مع أي طارئ.

