كتب- أحمد الجندي:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تناسب ميول وقدرات الطلاب.

وبموجب التعديلات، يجوز لكل من أتم المرحلة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية، استكمال مدة التعليم الأساسي من خلال الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو مدارس وفصول إعدادية مهنية، وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعة والزراعة.

وسيمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول شهادة في التعليم الأساسي المهني من المديرية التعليمية، مع إمكانية الالتحاق بالتعليم الفني والتقني، سواء الثانوي التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفق القواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

كما نصت المادة (24) على أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة للطلاب الراسبين، موضحًا الصفوف المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة، على ألا تقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، إضافة إلى تحديد مواعيد الامتحانات ورسوم التقدم التي لا تتجاوز ألف جنيه.