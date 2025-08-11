كتب- أحمد الجندي:

قال محمود زكي، مدير مدرسة أشروبة الثانوية، إن المجتمع المحلي يشهد لإدارة مدرسة أشروبة بالمنيا بالتفاني في خدمة العملية التعليمية، وأنه جرى تكريمه أكثر من مرة من نقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم بالمنيا والمحافظة؛ لجهوده في تعليم وتنشئة الطلاب بطريقة سليمة.

وأوضح زكي أن الواقعة الأخيرة قد أُسيء فهمها في بعض الجوانب، وأن المدرسة وإدارتها تُكنان كل الاحترام لقيادات المحافظة في خدمة العملية التعليمية وتطوير المدارس.

وشدد مدير مدرسة أشروبة الثانوية على أن جميع العاملين بالمدرسة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والمهنية، مع إعلاء قيم الحوار البنّاء والاحترام المشترك لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب ومجتمعنا المحلي.

وقال مدير مدرسة أشروبة: إننا نؤمن بأن الحوار الهادئ وروح التعاون هما السبيل الأمثل لتطوير العملية التعليمية، ونشدد على التزامنا الكامل بالقيم التربوية والإنسانية التي تحفظ كرامة الجميع وتضع مصلحة الطلاب في المقدمة.

