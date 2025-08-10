استعدادات "التعليم" لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026

كتب- أحمد الجندي:

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تنفيذ استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي المقبل 2025- 2026، والذي تقرر أن يبدأ في 20 سبتمبر 2025 لطلاب المدارس الرسمية والخاصة.

وأكدت الوزارة على جميع المديريات ضرورةَ الانتهاء من أعمال الصيانة؛ سواء الجزئية أو الشاملة، في مختلف المدارس قبل بداية الدراسة، لتشمل الدهانات وتجديد المقاعد وصيانة دورات المياه، إلى جانب مراجعة إجراءات السلامة وتجهيز بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من تسجيل الطلاب بالمدارس، وإعداد جداول الحصص وتوزيعها على المعلمين في وقت مبكر؛ خصوصًا في المرحلة الثانوية، تمهيدًا لتطبيق نظام البكالوريا المصرية خلال العام الجديد.

