انتظام فتح لجان الثانوية العامة دون معوقات بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الخميس، انطلاق أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من داخل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وبالتزامن مع المتابعة المركزية التي يجريها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظات.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعدد من قيادات التعليم ومسؤولي الأمن والمتابعة.

واطمأن المحافظ على انتظام فتح جميع لجان الامتحانات في مواعيدها المحددة، ووصول أوراق الأسئلة والإجابات والمراقبين دون أي معوقات تُذكر، مشيدًا بحُسن التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن طلاب الشعبة العلمية يؤدون اليوم امتحان مادة الكيمياء، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان لضمان تركيز الطلاب.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين غرف العمليات بالمراكز والأحياء، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي طارئ، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والاحترازية، وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مقار اللجان.

وفي ختام جولته، وجّه المحافظ الشكر لجميع القائمين على تنظيم الامتحانات، مثمنًا جهودهم في توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.