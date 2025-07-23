آخر موعد للتقديم في مدارس STEM بعين شمس 2025
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أخر موعد للتقديم الكترونيًا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” و مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على الموقع الرسمي للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح حتى تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٥، وذلك عبر الرابط الالكتروني من هنا
وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.
وبالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الالكتروني و استوفوا شروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقديم الالكتروني وهم الفئات الآتية:
* طلاب أبناؤنا في الخارج وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى.
* الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون الشروط التقدم.
* الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني.
* الطلاب الحاصلون على براءة اختراع وصدر بها شهادة براءة معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.
* الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.
* طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.
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