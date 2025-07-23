آخر موعد للتقديم في مدارس STEM بعين شمس 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أخر موعد للتقديم الكترونيًا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” و مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح حتى تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٥، وذلك عبر الرابط الالكتروني من هنا

‏ وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وبالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الالكتروني و استوفوا شروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقديم الالكتروني وهم الفئات الآتية:

* طلاب أبناؤنا في الخارج وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى.

* الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون الشروط التقدم.

* الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني.

* الطلاب الحاصلون على براءة اختراع وصدر بها شهادة براءة معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.

* الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

* طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

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