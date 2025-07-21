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خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

10:17 م الإثنين 21 يوليه 2025

طلاب الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الاستعدادات المتعلقة بإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، حيث أكملت كنترولات الثانوية العامة عمليات التصحيح الشامل، ورصد الدرجات، وتجميع النتائج، مع مراجعتها بدقة على أكثر من مرحلة لضمان خلوها من الأخطاء، بالإضافة إلى إعداد القائمة النهائية لأوائل طلاب الثانوية العامة هذا العام.

وأفادت مصادر مطلعة داخل الوزارة بأن كنترولات التصحيح أنجزت بالفعل فحص كراسات إجابات الطلاب في مختلف المواد الدراسية، كما تم تطبيق درجات الرأفة وفقاً للضوابط المعمول بها، مؤكدة أن هذه الدرجات تُمنح بناءً على معايير واضحة، وليست خاضعة للاجتهاد أو التوزيع العشوائي.

وأضافت المصادر أن النتيجة وصلت الآن إلى المرحلة النهائية من التجميع والإخراج الفني، تمهيداً لاعتمادها رسمياً والإعلان عنها خلال ساعات، وسط متابعة دقيقة من قبل مسؤولي الوزارة لضمان العدالة والدقة في توزيع الدرجات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025
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