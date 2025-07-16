كتب- أحمد الجندي:

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، إن وحدة المدارس المصرية- اليابانية أعلنت فتح باب التقديم للعمل كـ"معلم متدرب" داخل المدارس المصرية- اليابانية، لمدة لا تقل عن عام دراسي وحتى عامَين، في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات المعلمين الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تُعد مسارًا جديدًا لإتاحة الفرصة أمام حديثي التخرج، من سن ٢١ إلى ٢٣ عامًا، للانخراط في بيئة تعليمية متطورة، واكتساب خبرات مهنية فعلية تُسهم في إعدادهم للعمل التربوي بكفاءة واحترافية، اتفاقًا مع المعايير الحديثة في إعداد المعلمين.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استمرارًا لدور المدارس المصرية- اليابانية في دعم فرق العمل التربوي، وتقديم نموذج متكامل في إعداد المعلمين الذين يجمعون بين المهارات الأكاديمية والتربوية، وروح المبادرة والالتزام، مع تأكيد أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة إعداد وتأهيل المعلمين داخل المدارس التابعة للوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا التوجه يمثل فرصةً فريدةً لإعداد معلمي المستقبل، عبر الدمج بين التدريب العملي والتأهيل التربوي؛ بما يُسهم في بناء جيل جديد من المعلمين القادرين على قيادة التغيير داخل الصفوف الدراسية.

ونوهت الوزارة بأنه سيتم اختيار المتقدمين وَفق معايير دقيقة تراعي دافعية التعليم والقدرة على الإبداع في المهام التربوية، علمًا بأنه سيتم تزويد المعلم المتدرب بالمهارات اللازمة بما يؤهله أن يكون معلمًا متميزًا ومبدعًا.

وأكدت الوزارة أن المعلمين المتدربين سيتلقون تدريبًا عمليًّا، إلى جانب دعم فني وأكاديمي مستمر؛ لتطوير قدراتهم المهنية، وإكسابهم مهارات التعليم الحديثة، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم إلكترونيًّا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥ ولمدة ١٥ يومًا، عبر الرابط التالي: هنا

ومن المقرر أن يجرى تقييم المتقدمين من خلال مراحل فنية وشخصية دقيقة؛ لاختيار الأكفأ والأكثر جاهزيةً للقيام بهذا الدور التربوي.

جدير بالذكر أن المدارس المصرية- اليابانية تُعد نموذجًا تعليميًّا متميزًا، يمزج بين منظومة التعليم المصري وثقافة "التوكاتسو" اليابانية، التي تركز على تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والمسؤولية، من خلال مجموعة من الأنشطة التربوية اليومية المتكاملة.

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