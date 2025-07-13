كتب- محمد نصار:

هنأ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أوائل الدبلومات الفنية من محافظة القاهرة، كما هنأ أوائل الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، مشيدًا بجهودهم.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بين المحافظات بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها 6 من الـ34 مركزًا الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية، و9 مراكز من الـ10 مراكز الأولى بالدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق في حياتهم الجامعية والعملية.

وثمن محافظ القاهرة، جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأكد محافظ القاهرة، أن التعليم الفني محور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة من خلاله في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل بالداخل والخارج.

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