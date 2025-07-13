الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قال يوسف حجاج، الطالب بمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بمحافظة الإسكندرية، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نظام التعليم المزدوج بدبلومات التعليم الفني لعام 2025، إن تفوقه لم يكن صدفة أو مفاجأة، بل ثمرة سنوات من الاجتهاد الحقيقي، وحب صادق للمجال الذي يدرسه.

وأضاف: "حبيت اللي بذاكره.. وكنت واثق إني هتفوق، لأني شغال على نفسي من أول سنة ومؤمن إن النجاح مش بييجي من فراغ."

يوسف، الذي اختار تخصص "تقديم الخدمات السريعة"، أوضح أن شغفه بالتعليم الفني جعله يستمتع بالدراسة ويحرص على تطوير مهاراته باستمرار، ما ساعده على التميز والتفوق بين زملائه طوال سنوات الدراسة.

وأشار إلى أنه تلقى خبر النتيجة من عدد من الصحفيين، وكانت لحظة لا تُنسى، مليئة بالسعادة والفخر، خاصة بعد أن تحقق ما كان يتوقّعه من مركز متقدم نتيجة اجتهاده طوال العام.

وتابع أنه يطمح لاستكمال مشوار النجاح من خلال الالتحاق بكلية السياحة والفنادق، حال إتاحة الفرصة، مؤكدًا عزمه على مواصلة الاجتهاد في المجال الذي اختاره عن قناعة، ويؤمن أنه قادر على التميز فيه مستقبلًا.

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد رسميًا نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي أظهرت تفوق عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية في مختلف التخصصات، من بينهم يوسف حجاج، الذي تصدّر قائمة أوائل التعليم المزدوج.