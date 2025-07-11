رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 - تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط التقديم الإلكتروني للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز للعام الدراسي 2025/2026، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يستمر التقديم حتى يوم الأحد 20 يوليو 2025، كما يمكن التقديم من خلال الرابط. اضغط هنا

أوضحت الوزارة أن هذه المدارس تقدم بيئة تعليمية حديثة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل، حيث يحصل الطلاب على تدريبات عملية وتخصصية، بالإضافة إلى أنشطة فنية وثقافية ورياضية، كما يتم إعدادهم بمهارات تقنية ومهنية تواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

شروط التقديم

الحصول على المجموع المطلوب بكل مدرسة.

اجتياز اختبارات القدرات.

اجتياز المقابلات الشخصية.

وتتم عملية الاختيار وفق معايير دقيقة لضمان اختيار الأكفاء.

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