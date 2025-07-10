التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة في ختام امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، عملية توزيع أوراق أسئلة امتحانات مواد الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) والإحصاء والأحياء، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكد من وصول جميع المظاريف إلى اللجان الامتحانية في الموعد المحدد، تزامنًا مع اليوم الأخير من ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025.

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بنظامها الجديد الامتحان في مادة الأحياء لشعبة "العلوم" لمدة 3 ساعات، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "الرياضيات" لمدة ساعتين، بينما يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء لمدة 3 ساعات.

أما طلاب النظام القديم، فيؤدون امتحانات مواد: الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

تشديدات لضبط اللجان والتصدي للغش

أصدرت الوزارة توجيهات مشددة لرؤساء اللجان بضرورة تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة على الطلاب قبل دخول اللجان، لضمان عدم حيازتهم لأي وسائل إلكترونية أو أدوات تكنولوجية قد تُستخدم في أعمال الغش، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

كما أكدت الوزارة على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحان في أجواء مناسبة، مع التنبيه بفتح أبواب اللجان في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لضمان دخول منضبط ومنظم قبل بدء الامتحانات في التاسعة صباحًا.



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