كتب- أحمد الجندي:

نفي مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استلام كنترول السعدية 20 مظروفًا من قطاع قنا (ب) تحتوي على أوراق امتحانات دون أرقام سرية، وتضم بيانات 2000 طالب ظهرت أرقام جلوسهم، مع الإشارة إلى أن جميع الإجابات جاءت متطابقة بدرجة كبيرة.

وأكد المصدر،أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، مشددًا على أن آلية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة تتم وفق أعلى درجات السرية والدقة، وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، دون أي تدخل أو تلاعب.

وأوضح المصدر أن كنترولات التصحيح لا تتسلم أي أوراق تحتوي على بيانات الطلاب، حيث يتم نزع الأرقام السرية وإخفاء أي معلومة تشير لهوية الطالب قبل تسليم الأوراق إلى لجان التصحيح.

وشدد المصدر على أن أعمال التصحيح تتم تحت رقابة مشددة، وبمشاركة مجموعة من أكفأ المعلمين في كل مادة.

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