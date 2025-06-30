بعد إعلان نتيجة الإعدادية.. أسيوط تحدد قواعد القبول بالثانوي الفني

أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني بجميع تخصصاته (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك استنادًا إلى نتائج الشهادة الإعدادية والطاقة الاستيعابية المتاحة بكل مدرسة.

وأكد المحافظ أن القبول سيتم وفقًا لأعلى المجاميع دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، مع الالتزام بالحد الأقصى لأعداد الطلاب داخل الفصول، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة التعليمية. كما أشار إلى تشكيل لجان تنسيقية داخل كل مدرسة، تحت إشراف إداراتها التعليمية، لتنظيم عملية القبول بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية المتاحة.

وشدد اللواء أبوالنصر على أهمية مواصلة الطلاب لبذل الجهد خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من فرصهم في التميز العلمي والعملي، ويؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بكفاءة.

وجاءت تفاصيل الحد الأدنى للقبول في التخصصات المختلفة على النحو التالي:

- التعليم الصناعي:

- مدرسة أسيوط الفنية بنات (نظام الجدارات): 190 درجة كحد أدنى، بحد أقصى 500 طالبة، ويتم القبول وفقًا لأعلى مجموع وأصغر سن.

- باقي المدارس الصناعية: 185 درجة للبنين، و170 درجة للبنات، حسب الكثافة والطاقة الاستيعابية بكل إدارة تعليمية.

- التعليم التجاري (نظام 3 سنوات – عام وجدارات):

- 170 درجة للبنين، و160 درجة للبنات، وفقًا للأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية.

- التعليم الزراعي:

- 140 درجة كحد أدنى للقبول لطلاب الدور الأول، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة.

- التعليم الفندقي:

- القبول لـ100 طالب وطالبة بحد أدنى 211.5 درجة، وفقًا لأعلى المجاميع وأصغر سن والطاقة الاستيعابية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن اعتماد التنسيق جاء عقب إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 78.89%، حيث نجح 61,207 طالبًا من إجمالي 77,838 مقيدًا.