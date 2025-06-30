وزير التعليم يهنئ الرئيس والشعب بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو

كتب- أحمد الجندي:

تقدّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأوضح وزير التعليم في بيان، أن ثورة 30 يونيو كانت ملحمة وطنية خالدة سطرها المصريون في لحظة تاريخية فارقة، استعادوا خلالها هويتهم الوطنية وفرضوا إرادتهم الحرة بكل عزم وثبات.

وشدد عبد اللطيف على أن الشعب المصري ضرب خلال تلك الثورة مثالًا رائعًا في التكاتف والوعي الوطني، ما مهد الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية في مختلف المجالات.

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