فيه تكات.. آراء طلاب الثانوية بالإسماعيلية بشأن امتحان الإنجليزي

الإسماعيلية – أميرة يوسف

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى “اللغة الإنجليزية”، ضمن جدول اختبارات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق بمحيط اللجان.

وشهدت لجان الامتحانات انتظامًا ملحوظًا، مع تواجد أمني مكثف حول المدارس لتأمين محيط اللجان وتسهيل دخول الطلاب، بالإضافة إلى متابعة ميدانية من قيادات التربية والتعليم، وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تعمل بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة لرصد أي مستجدات على مدار اليوم.

وأكدت طالبات في مدرسة ام الأبطال الثانوية بنات أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن عددًا من الطلاب أشاروا إلى وجود بعض الجزئيات التي وصفوها بأنها “تحتاج تركيز”، فيما قال آخرون إن الامتحان كان “سهل بس فيه تكات”، خصوصًا في أسئلة الترجمة والقطعة.

وحرصت مديرية التربية والتعليم على تفعيل الإجراءات الوقائية داخل اللجان، وتوفير فرق طبية من هيئة التأمين الصحي والهلال الأحمر المصري للتدخل الفوري عند الحاجة، ضمانًا لسلامة الطلاب والمراقبين.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة بالإسماعيلية، موزعين على 31 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، من بينهم 10 آلاف و199 طالبًا من المدارس النظامية، و1,391 من طلاب المنازل.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى العاشر من يوليو المقبل، وسط متابعة حثيثة من الدولة والقيادات التعليمية لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تضمن للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة