17 صورة ترصد امتحان طلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الأولى

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار ونادر نبيل:

أنهى طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الأحد.

ورصدت عدسة مصراوي، صور دخول وخروج الطلاب من اللجان.

وانتشرت عبر مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" صور يُزعم أنها تخص امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2025 داخل اللجان حاليًا، وسط حالة من الجدل حول مصداقية هذه الصور.

تداول الصور فور بدء الامتحان داخل اللجان

وظهرت الصور المتداولة بعد دقائق من بدء توزيع ورقة الأسئلة داخل لجان الامتحان، ما يعكس استجابة سريعة من بعض الطلاب للرسائل التي نشرتها مجموعات الغش مسبقًا، والتي دعتهم صراحة إلى التقاط صور للامتحان وإرسالها مباشرة.

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