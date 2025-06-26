وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية من داخل غرفة العمليات بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وذلك من خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس مع السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، والاطمئنان على توافر سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

جاء ذلك بحضور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية، واستعرض المحافظ تقارير غرفة العمليات بشأن سير الامتحانات في مختلف اللجان، والتأكد من عدم وجود معوقات أو شكاوى تؤثر على انتظام العمل.

وأكد المحافظ خلال المتابعة، أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لرصد أي ملاحظات أو طوارئ والتعامل الفوري معها.

وفي سياق متصل، تفقد كدواني أعمال التطوير الجارية بمطبعة مديرية التربية والتعليم، والتي تنفذ تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وذلك استعدادًا لاستقبال 5 ماكينات طباعة جديدة بنظام “البوكليت”، بهدف تعزيز تأمين العملية الامتحانية ومنع أي تسريبات مستقبلًا.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التجهيز والتركيب، والتأكد من جاهزية المطبعة للعمل مع بداية العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة آمنة تسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.