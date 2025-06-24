كتب- أحمد الجندي:

زعمت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، تسريب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "لطلاب النظام القديم" قبيل بدء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، ما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع من داخل غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله من صور أو معلومات عن الامتحان غير صحيح، نافيًا بشكل قاطع حدوث أي تسريب لامتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل تسليمه داخل اللجان الامتحانية في موعده الرسمي.

وأوضح المصدر أن الوزارة تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان سرية الامتحانات، مؤكدًا أن فرق التأمين المكلفة بمتابعة وتوزيع أوراق الأسئلة تقوم بمهامها وفق خطة مشددة، تمنع بأي شكل من الأشكال وصول أي طرف خارجي لمحتوى الامتحان قبل فتح مظروفه داخل اللجنة.

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