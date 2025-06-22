معلم يتعرض لوعكة صحية خلال امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

كتب- أحمد الجندي:

تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، صباح اليوم الأحد، إخطارًا من النقابة الفرعية بدسوق يفيد بتعرض المعلم عبد الفتاح أحمد محمد علي، المنتدب كملاحظ بلجنة مدرسة دسوق الثانوية بنات التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لهبوط مفاجئ في ضغط الدم قبيل انطلاق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وعلى الفور، تم نقل المعلم إلى مستشفى دسوق العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد أبو زور، رئيس النقابة الفرعية بدسوق، بسرعة التوجه إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمعلم، وتقديم الدعم اللازم، مع المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات النقابة العامة لحظة بلحظة.

وقد أفادت التقارير الطبية أن الحالة الصحية للمعلم استقرت بعد تلقيه الرعاية المطلوبة، حيث عاد مجددًا لاستكمال مهامه كملاحظ داخل اللجنة دون أية مشكلات.

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