كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، في ثالث أيام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025، وسط حالة من القلق والترقب بين أولياء الأمور الذين تابعوا سيرَ الامتحانات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت بعض الشكاوى تتوالى، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان، من قِبل أولياء الأمور عبر مجموعات "حوار مجتمعي"، وتركزت أغلبها على تأخير توزيع أوراق الأسئلة والمفاهيم، وعدم تعويض الطلاب عن هذا الوقت، إضافة إلى مشكلات تنظيمية داخل بعض اللجان.

تأخير توزيع الأوراق وعدم تعويض الوقت

وقالت مني أبو غالي، مؤسس جروب "حوار مجتمعي"، إن أغلب اللجان لم يتم فيها تعويض الوقت الضائع كما قرر وزير التربية والتعليم، وهو ما أثار غضب واستياء العديد من أولياء الأمور، الذين رأوا أن هذا التأخير أثر سلبًا على تركيز الطلاب داخل اللجنة.

شكاوى لجان بمدينة نصر والإسكندرية

وأوضحت إحدى أولياء الأمور أن لجنة مدرسة محمد متولي الشعراوي بمدينة نصر، شهدت تأخيرًا في توزيع أوراق الامتحان؛ حيث قالت: "الورق اتوزع الساعة 9:20 صباحًا، وورق المفاهيم اتوزع بعد بداية الامتحان بساعة، وفي النهاية الورق اتلم الساعة 12:05، يعني فعليًّا الطلبة أخدوا نحو 5 دقائق بس زيادة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وحديث المراقبين بصوت مرتفع، وكأنها ليست لجنة ثانوية عامة".

مشكلات فنية في لجنة بالإسكندرية

وأضاف ولي أمر آخر، أن لجنة الشهيد محمد أحمد عطية دويدار، بمنطقة المنتزه ثان بالإسكندرية، شهدت مشكلات في تسليم أوراق المفاهيم؛ حيث تم تسليم الورقة لـ4 طالبات فقط، بينما لم يحصل باقي الطلاب على الورقة، ما أثر على أدائهم، كما أشار إلى أن ابنته ظللت رقم الجلوس بشكل خاطئ وطلبت ورقة جديدة من المراقبة لتصحيح الخطأ؛ لكنها قوبلت بالرفض وقيل لها "مش مستاهل"، ما اضطرها إلى تعديل التظليل يدويًّا.

مطالب بالتحقيق وضمان العدالة

وطالب أولياء الأمور، عبر الجروبات التعليمية، بضرورة التحقيق في هذه الوقائع، وضمان عدالة الامتحان لجميع الطلاب، داعين إلى التزام اللجان بتعليمات الوزارة وتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

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