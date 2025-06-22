شاومينج ينتصر.. أولياء أمور يشكون تداول امتحان العربي للثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أثار تداول صور منسوبة لورقة امتحان مادة اللغة العربية على تطبيق "تليجرام"، عبر صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج"، بعد انطلاق الامتحان داخل اللجان بدقائق قليلة، حالةً من الجدل بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد.

قلق وتساؤلات

وتسبب نشر هذه الصور في حالة من القلق والاستياء بين أولياء الأمور المشاركين في جروب "حوار مجتمعي"؛ حيث تداول الأعضاء تعليقات تعكس الإحباطَ من تكرار هذه الوقائع رغم الجهود المبذولة لضبط الامتحانات.

أين ضمانات ضبط اللجان؟

وقالت منى أبو غالي، مؤسسة جروب "حوار مجتمعي"، إن ظاهرة التسريب والغش أصبحت خارج السيطرة، موضحةَ أن "الموضوع ده مش هينتهي، لو ضمنتِ تفتيش مدرسة، التانية مش مضمونة، ولو سيطرتِ على الطلاب مش هتقدري تسيطري على المراقبين أو رؤساء اللجان أو العاملين."

الوزارة مسؤولة

وأشارت إيمي فوزي، إحدى أولياء الأمور المشاركات في النقاش، إلى أن تداول الامتحان سواء تم تسريبه مسبقًا أو تصويره من داخل اللجان بعد التوزيع، يظل أمرًا غير مقبول، قائلةً: "مافرقتش بالنسبة إلى أولياء الأمور تداول أو تسريب، في الحالتين الامتحان ظهر على جروبات الغش والمفروض الاتنين مسؤولية الوزارة؛ لأن فيه امتحان اتصور من داخل اللجان؛ سواء من طالب أو مراقب."

وعلقت أماني الشريف، ضمن أدمن الجروب، قائلةً: "محاولات كتير ومجهود كبير، والنتيجة زي كل سنة.. شاومينج منتصر، إيه الجديد؟!".

وعبّرت فاتن أحمد، إحدى المشاركات، عن حزنها الشديد من استمرار الظاهرة، قائلةً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وقالت أخرى: "المفروض حرام تعب العيال يضيع بسبب الغش!."

مطالب بتشديد الإجراءات

وطالب أولياء الأمور بضرورة مراجعة منظومة تأمين اللجان وتطبيق التفتيش الإلكتروني الصارم على كل مَن يدخل لجان الامتحانات؛ بما يشمل الطلاب والمراقبين، لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ خصوصًا أن استمرار مثل هذه الوقائع يؤثر على مصداقية الامتحانات ومجهود الطلاب المجتهدين.

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