منحة مجانية لاكتشاف المواهب.. مميزات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

يتساءل أولياء الأمور عن مميزات مبادرة أشبال مصر الرقمية، المقدمة كمنحة مجانية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي، من جميع المدارس المصرية في كافة المحافظات، ولمدد تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين؛ على أن يستوفي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمباردة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

مميزات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

- برنامج مكثف يؤهل للالتحاق بالمستوى التدريبي الثاني في الدفعة الرابعة من المبادرة (أكتوبر 2025) في حالة النجاح فيه.

- برنامج غير مقترن بتوقيتات الدراسة بما يسهل عملية التعلم.

- برنامج يساعد الطلاب على قضاء وقت مفيد أثناء الفترة الصيفية.

- الحصول على شهادة إتمام المستوى التدريبي الأول.

- تكريم الأوائل بجوائز قيمة على مستوى الدفعة وكل محافظة.

وتم فتح باب التسجيل للمبادرة حتى يوم 27 يونيو 2025، ومدة البرنامج التدريبي شهرين.

وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلاب المدارس ضمن رحلة تعليمية متكاملة وفقًا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، تطوير البرمجيات، تأمين الشبكات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي والروبوتات، علوم البيانات، الأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

شروط التقديم في البرنامج الصيفي "مبادرة أشبال مصر الرقمية"

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب ممن لديهم الشغف بالتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يدرس ومقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية مثل: الحكومية، الخاصة، التجريبية، الأزهرية، المتفوقين، اليابانية والدولية.

- مخصص للطلاب الذين أنهو دراستهم في العام الدراسي 2024/2025، من أولى إعدادي إلى ثانية ثانوي.

- المنحة مقدمة فقط للطلاب المتفوقين الذين حصلوا على 90% فأكثر من المواد الدراسية (اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات) في العام الدراسي 2023/2024، أو في الفصل الدراسي الأول من 2024/2025.

المستندات المطلوب تجهيزها قبل التسجيل "أشبال مصر الرقمية"

- صورة واضحة من شهادة الميلاد للطلاب أو الطالبة.

- بيان نجاح للسنة الدراسية اسابقة 2023/2024، أو بيان درجات الفصل الدراسي الأول 2024/2025.

- خطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية 2024/2025.

- صورة الرقم القومي الساري (وجهين) لولي الأمر (الأب أو الأم).

- أصل الإقرار والتعهد (يتم تحميله من الموقع)

- يجب وضع كافة المستندات داخل ملف واحد بصيغة PGF وألا يتعدى حجمه 2 ميجا بايت وإرفاقه في استمارة التسجيل الإلكترونية

الموقع الرسمي لتفاصيل البرنامج الصيفي والتسجيل "أشبال"

DECI.gov.eg\Sum25

قنوات التواصل الرسمية مع مبادرة أشبال مصر الرقمية

الموقع الرسمي:

الإيميل: info@deci.gov.eg

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