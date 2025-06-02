كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على خطة طموحة تهدف إلى إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية خلال عامين فقط، في إطار سعي الدولة لتحسين جودة العملية التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول.

3000 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن نحو 3 آلاف مدرسة ابتدائية تعمل حاليًا بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، وهو ما يؤثر على استيعاب الطلاب وجودة التدريس، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة ستنتهي تمامًا خلال عامين، وفقًا للخطة الجديدة التي تنفذها الوزارة.

15 ألف فصل جديد سنويًا لحل المشكلة

وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك 15 ألف فصل دراسي جديد يتم إنشائهم سنويًا ضمن خطة التوسعات، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تقليل أعداد الطلاب داخل الفصول، وبالتالي إلغاء الحاجة للفترة المسائية تدريجيًا، حتى يتم إنهاؤها بالكامل في السنة الثانية من تنفيذ الخطة.

انخفاض متوقع للفترة المسائية العام المقبل

وأكد الوزير على أن عدد المدارس التي تعمل بفترة مسائية سيشهد انخفاضًا ملحوظًا بداية من العام الدراسي المقبل، على أن يتم التخلص من هذا النظام تمامًا في العام التالي، مشيرًا إلى أن الحلول الجذرية للبنية التحتية التعليمية تسير بوتيرة متسارعة بالتعاون مع الجهات المعنية.