موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة مجانًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بجميع مدارس المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان، الأربعاء، أن النتيجة ستُتاح مجانًا داخل المدارس، غدًا الخميس الموافق 19 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حرصًا على تمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الطلاب وأسرهم بالتوفيق والنجاح.

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