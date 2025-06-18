إعلان

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة مجانًا

10:42 م الأربعاء 18 يونيو 2025

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بجميع مدارس المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان، الأربعاء، أن النتيجة ستُتاح مجانًا داخل المدارس، غدًا الخميس الموافق 19 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حرصًا على تمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الطلاب وأسرهم بالتوفيق والنجاح.

اقرأ أيضًا:

إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية طلاب الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)