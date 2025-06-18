تنسيق الثانوية العامة 2025.. تعرف على مؤشرات القبول

كتب- أحمد الجندي:

يزداد ترقب أولياء الأمور والطلاب لمعرفة تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2025، باعتباره الخطوة التالية والمصيرية بعد مرحلة التعليم الأساسي، حيث يسعى الجميع لفهم المؤشرات الأولية للدرجات المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام في مختلف المحافظات، مع بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025.

تشير التقديرات الأولية إلى أن درجات القبول في تنسيق الثانوية العامة 2025 تتراوح ما بين 190 و240 درجة، وفقًا لطبيعة الكثافة السكانية والقدرة الاستيعابية في كل محافظة، فبعض المحافظات قد تقرر الحد الأدنى للقبول عند 200 درجة، و220 درجة من أصل 280 درجة، وهو المجموع الكلي للشهادة الإعدادية.

وتُعد نسبة النجاح العامة ومتوسط المجاميع من أبرز العوامل التي تتحكم في تحديد تنسيق الثانوية العامة 2025، إذ أنه في حالة ارتفاع درجات الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، ترفع المديريات التعليمية الحد الأدنى للقبول، بينما تنخفض الدرجات في حال كانت نسب النجاح أقل أو المجاميع متوسطة، مما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الطلاب للالتحاق بالثانوية العامة.

وتتولى كل مديرية تعليمية بالمحافظات مسؤولية إعداد تنسيق الثانوية العامة 2025 وفق معايير محلية، حيث تختلف الظروف والإمكانيات من محافظة لأخرى، وهو ما يجعل كل مديرية تعتمد درجات التنسيق الخاصة بها دون الالتزام بنسبة موحدة على مستوى الجمهورية، في ظل تفاوت الكثافة الطلابية وتوفر المدارس الثانوية العامة بكل منطقة.

في السياق ذاته، بدأت بعض المديريات التعليمية التي انتهت من إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في رصد الأعداد المستهدفة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام خلال العام الدراسي المقبل 2025/2026، ضمن استعداداتها لتحديد تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث تعمل على تقسيم الطلاب إلى شرائح وفق مجاميعهم، مع إعداد متوسط مقبول لدرجات القبول يتناسب مع الإمكانيات والاحتياجات.

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