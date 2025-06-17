كتب- أحمد الجندي:

تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العملية الامتحانية من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية صباح اليوم.

وتشمل المتابعة كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يحرص الوزير على التأكد من انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، وتطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد

ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي من الشعبتين الأدبية والعلمية، وفق نظام التعليم الجديد، امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وذلك ضمن الجدول الرسمي المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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