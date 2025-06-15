محافظ المنيا عن امتحانات الثانوية العامة: اليوم الأول مر بلا شكاوى

المنيا-جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول لمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار رفع درجة الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات.

وأكد المحافظ اتخاذ التدابير اللازمة بجميع الإدارات التعليمية وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف إلى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقًا لصالح أبنائنا الطلاب مع الالتزام التام بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط السير لضمان وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد.

من جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت استعداداتها على مستوى الإدارات التعليمية التسع، وتم تجهيز 92 لجنة امتحانية لاستقبال 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ( 32 استراحة) وتزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.

يذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (نظام جديد) يوم الثلاثاء الموافق 17/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(نظام قديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.