محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية على عدد من المدارس الثانوية لمتابعة انتظام اللجان خارج مقار الامتحان، والتأكد من تيسير الإجراءات أمام الطلاب في أول أيام الامتحانات التي تستمر حتى 10 يوليو المقبل.

ورافق المحافظ في جولته أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية. حيث شملت الجولة مدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات بنات (الثانوية التجريبية للغات ٢٤ أكتوبر)، والتي تضم 14 لجنة فرعية بها 280 طالبة، تلاها زيارة لجنة مدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية بنين بحي ثالث، والتي تضم 14 لجنة فرعية بواقع 259 طالبًا.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية توفير أجواء هادئة ومريحة للطلاب، مع ضرورة تسهيل عملية الدخول للجان وتذليل العقبات، بما يضمن سير الامتحانات في هدوء وانتظام، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم هو تقليل التوتر داخل اللجان وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمعلمين والمراقبين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تعمل على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تخص الامتحانات، مع اتخاذ إجراءات فورية لحل أي مشكلة طارئة، وإعداد تقارير يومية عن مجريات الامتحانات.

كانت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2024 / 2025، بدأت صباح اليوم، حيث أدى الطلاب أولى المواد وهي التربية الدينية، وسط أجواء من المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان انطلاق الماراثون الامتحاني بسلاسة.

يُذكر أن محافظة الإسماعيلية، تضم 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارات تعليمية، لخدمة 11,590 طالبًا وطالبة، منهم 10,199 من الطلاب المنتظمين، و1,391 من طلاب المنازل. وتم تخصيص 34 استراحة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين من خارج المحافظة، وتم تجهيزها بكافة الوسائل اللازمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق عن جاهزية جميع لجان الجمهورية، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ التوجيهات الوزارية لتحقيق أقصى درجات الانضباط والأمان داخل اللجان وخارجها