كتب- أحمد الجندي:

تنطلق اليوم الأحد 15 يونيو ، أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التعليم توضح وضع المادتين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لا تدخلان ضمن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025، باعتبارهما من المواد التي لا تؤثر على التنسيق الجامعي.

نوعية الأسئلة وإجراءات الاختبار

أعلنت الوزارة أن الامتحانات المقررة غدًا في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ستتضمن أسئلة بنظام الاختيار من متعدد فقط، دون إدراج أي أسئلة مقالية كما سيتم تسليم الطلاب ورقة الإجابة بصيغة "بابل شيت" فقط، وذلك التزامًا بنظام التقييم الموضوعي.

لا كتيب مفاهيم في اختبارات الغد

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب لن يتسلموا كتيبات المفاهيم في لجان الامتحان غدًا، نظرًا لأن التربية الدينية والتربية الوطنية لا تُحسب درجاتهما ضمن المجموع.

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