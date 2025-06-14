" تعليم الجيزة": جاهزية كاملة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا

كتب- أحمد الجندي:

أجرى اليوم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة ميدانية موسعة لتفقد جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 (الدور الأول)، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ورافقه خلال الجولة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، حيث شملت الجولة عددًا من الإدارات التعليمية المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية المدارس من حيث التنظيم والإجراءات الفنية والأمنية.

تفقد شامل للجان في إدارات منشأة القناطر والوراق وشمال الجيزة وأوسيم

في إدارة منشأة القناطر التعليمية، زار عطية لجان:

مدرسة المصطفى الثانوية

مدرسة الشهيد محمد عبده محسن

مدرسة منشأة القناطر الإعدادية

وأبدى ارتياحه لمستوى التجهيزات والتنظيم، مشيدًا بالتعاون الفعال بين القيادات التعليمية ومسؤولي اللجان.

كما شملت الجولة إدارة الوراق التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة:

لجنة مدرسة الوراق الثانوية بنات

لجنة مدرسة الوفاء الثانوية

وأكد خلال الزيارة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب، من لحظة دخولهم إلى حين انتهاء الامتحان.

وفي إدارة شمال الجيزة التعليمية، زار عطية:

لجنة مدرسة المستقبل

لجنة مدرسة أم المؤمنين

وشدد على ضرورة الانضباط الكامل أثناء دخول وخروج الطلاب، وجاهزية اللجان الطبية والاحتياطية تحسّبًا لأي طارئ.

كما شملت جولته إدارة أوسيم التعليمية، حيث تفقد:

لجنة مدرسة بطرس الإعدادية

لجنة مدرسة بطرس الثانوية

وتابع بنفسه إجراءات التأمين، وسلامة البنية التحتية باللجان، موجّهًا بسرعة الاستجابة لأي احتياجات أو مشكلات ميدانية.

إشادة بروح التعاون وتأكيد على أهمية الحدث الوطني

وفي ختام جولته، أعرب الأستاذ سعيد عطية عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق بين مديري المدارس ورؤساء اللجان والإداريين والمعلمين والعمال.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وأوضح عطية أن غرفة العمليات في مديرية التربية والتعليم بالجيزة تواصل العمل بشكل دائم، مع وجود تنسيق لحظي مع جميع الإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

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