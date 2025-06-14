للطلاب وأولياء الأمور.. أهم 14 وصية لضمان إجابة مثالية في الامتحانات

كتب- أحمد الجندي:

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي، عدة نصائح وتحذيرات هامة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات، مشددًا على ضرورة الانتباه لبعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الطلاب أثناء الإجابة على الأسئلة، سواء كانت من نوع "الاختيار من متعدد" أو الأسئلة المقالية.

وأكد "شوقي"، في تصريحاته، على أن بعض التصرفات الخاطئة قد تتسبب في فقدان الطلاب لدرجات ثمينة دون قصد، مما قد يؤثر على مستواهم النهائي في الامتحان، ومن بين هذه الأخطاء، أشار إلى خطورة التعجل في اختيار البديل الذي يبدو صحيحًا دون قراءة باقي البدائل، حيث قد يحتوي أحد الخيارات الأخرى على الإجابة الأدق.

كما شدد الخبير التربوي على أهمية الإجابة أولًا على رأس السؤال بشكل مستقل قبل النظر إلى البدائل، موضحًا أن تلك الطريقة تساعد الطالب في الوصول إلى الإجابة دون تشتيت، ثم مطابقة ما توصل إليه مع أحد الخيارات المعروضة.

وأضاف شوقي أن الاعتماد الكلي على الحفظ يُعد من أبرز الأخطاء، لأن معظم أسئلة الامتحان تقيس مدى فهم الطالب وتطبيقه، وليس فقط ما يحفظه. كما حذر من الإفراط في الرجوع إلى كتيب المفاهيم في كل جزئية صغيرة، إذ يؤدي ذلك إلى ضياع وقت الامتحان، مؤكدًا أن الأفضل الرجوع إليه عند الضرورة فقط.

ومن الملاحظات المهمة التي أشار إليها الدكتور تامر شوقي، خطأ الاعتقاد بوجود تسلسل نمطي للبدائل الصحيحة مثل أن تكون الإجابات (أ، ب، ج، د) بشكل متكرر، مؤكدًا أن ترتيب البدائل يتم بشكل عشوائي دون أي نمط ثابت.

كما نبه إلى أن اختيار البديل الذي يحتوي على كلمة مأخوذة من نص السؤال قد لا يكون دائمًا هو الصحيح، لأنه قد يُستخدم لاختبار دقة فهم الطالب، وليس لتأكيد الإجابة.

وفيما يخص الأسئلة المقالية، حذر الدكتور شوقي من الاسترسال المبالغ فيه في الإجابة، مؤكدًا أن الطالب يجب أن يكتب ما هو مطلوب فقط، وأن يركز على الأفكار الجوهرية. وفي الوقت ذاته، نبه إلى أن الإيجاز المخل أيضًا قد يضعف الإجابة، داعيًا إلى ضرورة كتابة أفكار مترابطة وواضحة.

وشدد في نهاية حديثه على أهمية الإجابة على كل الأسئلة حتى ولو بالتخمين المدروس للأسئلة الصعبة، وعدم ترك أي سؤال دون محاولة، مؤكدًا ضرورة مراجعة ورقة البابل شيت بدقة لتفادي أخطاء الترحيل البصري التي قد تضر بالنتيجة النهائية.

ونصح الطلاب في ختام تصريحاته بضرورة عدم التوقف طويلًا عند الأسئلة الصعبة، والبدء بالأسئلة السهلة لتحفيز الذاكرة واستثمار الوقت، مع الحفاظ على التركيز الكامل حتى آخر لحظة في الامتحان.

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